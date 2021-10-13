Milan'ın kalecisi Mike Maignan 10 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın kalecisi Mike Maignan'ın geçirdiği operasyon sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Milan'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Fransız file bekçisinin sol bileğinin artroskopik muayenesinde bir bağda yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Maignan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve yapılan müdahaleyle skafoid kemiğine vida takıldığı bildirildi.
Fransız file bekçisinin, operasyon sonrasında 6 hafta boyunca dinleneceği ve yeşil sahalardan toplamda 10 hafta uzak kalacağı ifade edildi.
Milan, Maignan'ı bu sezon başında Fransa'nın Lille takımından transfer etmişti.
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