Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve N’Sakala gelişmesi! Yeni sezonda sözleşme yok

Siyah-Beyazlılar'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan birçok isimle yeni kontrat için görüşmeler başladı. Bu doğrultuda takımın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın menacerine sezonluk 1 milyon 750 bin eurodan 2 yıllık anlaşma teklif eden yönetim, Milli ara sonrasında başarılı savunmacıyla konuyu görüşecek. Takımın Kanadalı hücumcusu Cyle Larin'e 1 milyon 650 bin eurodan 2+1 senelik sözleşme öneren ve pazarlıklarını sürdüren idareciler, genç golcü Güven Yalçın'a da 300 bin euro maaştan kontrat teklif etti. Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan'ın da satın alma opsiyonunu kullanma kararı alan Kartal, 20 yaşındaki ön liberoyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Douglas, Lens ve Ljajic'le yollarını ayıracak olan yönetimin, listede yer alan Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N'Sakala'yla ise herhangi bir girişiminin olmadığı öğrenildi.

YÖNETİM SON DERECE TEMKİNLİ

Yeni kontrat konusunda beklenti içinde bulunan 2 futbolcu konusunda temkinli davranan yönetimin, 2.5 milyon euroluk maaşına rağmen yıllardır istikrarsız görüntü sergileyen Oğuzhan'la yola devam etmeyebileceği konuşuluyor. Tecrübeli ismin, sezonun kalan bölümünde performansını artırması halinde 750 bin euro seviyesinde maaş önerisinde bulunulabileceği kaydedildi. Yabancı kuralının gelecek sezon ilk 11'de 7+4'e düşecek olması sebebiyle sol bekte Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş ikilisinin yer almasını göz önünde bulunduran idarecilerin, N'Sakala'ya da yeni bir öneride bulunmayabileceği konuşuluyor.