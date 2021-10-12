A Milli Takım'ın maçı ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri...
Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? Letonya'yı maçın uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma umudunu son maçlara taşıdı. Ay-Yıldızlılar grubun 9'uncu maçında Letonya ile karşılaşacak. Peki, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Milli Takım'ın maçı ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, ayın kaçında? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, ayın kaçında? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya mağlup olmasının ardından konuk ettiği Norveç ile berabere kalarak gruptan lider çıkma olasılığını azaltan Türkiye'nin, Letonya deplasmanında kritik bir galibiyete imza atmasına rağmen Dünya Kupası finallerine katılabilmesi için önünde zorlu bir yol bulunuyor. Bizim Çocuklar, grubun dokuzuncu mücadelesinde evinde Cebelitarık'ı konuk edecek. Peki, Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, ayın kaçında? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN?
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9'uncu maçında Türkiye ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım 2021 saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM 90+9. DAKİKADA GELEN GOLLE DÜNYA KUPASI UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.
Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.
Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.
Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.
STEFAN KUNTZ'UN GÖZYAŞLARI
A Milli Takım'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle aldığı galibiyet sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.
Gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Alman teknik adam, son düdükten sonra bir süre sahada yürüdü ve gözyaşlarını sildi.
Milli futbolcular ve teknik heyet galibiyet golünden sonra ve maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.
STEFAN KUNTZ'LA İLK GALİBİYET
A Milli Takım, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilk galibiyetini Letonya deplasmanında aldı.
Kuntz yönetiminde ilk maçını İstanbul'da Norveç ile oynayan ay-yıldızlı ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Alman teknik adam ikinci maçında galibiyet sevinci yaşatmayı başardı.
LETONYA KARŞISINDA 97 YIL SONRA GALİBİYET
A Milli Futbol Takımı Letonya karşısında 97 yıl sonra kazandı. Rakibi karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik sonuçla alan ay-yıldızlı ekip, uzun süren şanssızlığını kırdı.
Milli takım 1924'ten sonra Letonya ile oynanan 6 maçta 1 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı.
SERDAR DURSUN İLK MİLLİ MAÇINDA İLK GOLÜNÜ ATTI
A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Serdar Dursun, Letonya mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydiği maçta ilk golünü attı.
Teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine Serdar Dursun'u oyuna sürdü. Serdar, mücadelenin 75. dakikasında ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü atmayı başardı.
BURAK YILMAZ 30. GOLÜNE ULAŞTI
Letonya karşısında ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü atan kaptan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla 74. maçında 30. golüne ulaştı.
2022 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ FORMATI NASIL?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sona ermesinin ardından toplam 13 takım, finallere katılım hakkı elde edecek. Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan 10 takım, finallere doğrudan katılacak. Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde ise bu kez play-off turu maçlarına çıkacak.
Play-off turu maçlarında, Dünya Kupası elemelerinde grubunu ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım yer alacak. Sona eren UEFA Uluslar Ligi'ne B Ligi 3. Grup'tan katılan A Milli Takım'ın, grubunu son sırada tamamlaması nedeniyle Dünya Kupası finallerine bu arenadan katılma olasılığı bulunmuyor.
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayanlardan en fazla puana sahip 6 takım, play-off turu için çekilecek kuraya seribaşı olarak katılacak. Bu takımlar, üçlü play-off yoluna ayrılmasının ardından birbirleriyle yapacakları yarı final ve final maçlarını kazanarak Dünya Kupası'na final vizesi alacak.
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