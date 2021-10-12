A Milli Takım’ın maçı ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri...

Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, ayın kaçında? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya mağlup olmasının ardından konuk ettiği Norveç ile berabere kalarak gruptan lider çıkma olasılığını azaltan Türkiye'nin, Letonya deplasmanında kritik bir galibiyete imza atmasına rağmen Dünya Kupası finallerine katılabilmesi için önünde zorlu bir yol bulunuyor. Bizim Çocuklar, grubun dokuzuncu mücadelesinde evinde Cebelitarık'ı konuk edecek. Peki, Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, ayın kaçında? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9'uncu maçında Türkiye ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım 2021 saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM 90+9. DAKİKADA GELEN GOLLE DÜNYA KUPASI UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.