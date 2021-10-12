NEF sahibi kimdir? NEF nedir? NEF Türk mü yabancı mı?
NEF sahibi kimdir? NEF nedir? Galatasaray’ın stadına ismini veren NEF sahibi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. NEF nedir sorusuna da cevap aranıyor. Galatasaray’ın bazı transferlerinde de sponsorlukta bulunan NEF; bir Timur Holding markası olarak tanınıyor. Yerli bir yatırım olan NEF; 2010 yılından beri ofis ve konut alanında önemli projelere imza atıyor.
NEF sahibi kimdir? NEF nedir? NEF Türk mü yabancı mı? Galatasaray'a 5+5 toplam 10 yıllık stat sponsorluğu veren NEF; sarı kırmızılı kulübe verdiği desteklerle adından sıkça söz ettirmişti. Daha önce transferlerde de sponsorluk veren NEF nedir? NEF sahibi kimdir? İşte; Galatasaray'ın stadının ismini taşıyacak NEF hakkında merak edilen bilgiler!
NEF SAHİBİ KİMDİR?
Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır.
Galatasaray'a verdiği önemli desteklerle dikkat çeken Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe ciddi maddi destek sağladı.
2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olan Erden Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Daha sonra London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü.
Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi ve 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.
NEF NEDİR?
Timur Holding markası olan Nef, 2010 yılından beri ofis ve konut alanında önemli projelere imza atıyor. Nef markasıyla gelecek 5 yıl içinde New York, Chicago, Londra ve Berlin gibi ABD ve Avrupa'nın önemli 10 metropolünde yer almayı hedefleyen şirket, 2015 yılında 2650 adedin üzerinde satış ve 1,3 milyar TL ciro gerçekleştirerek Türkiye'nin en hızlı ve en çok satış yapan gayrimenkul geliştiricisi konumuna yükseldi.
Dünyanın en iyi 10 mimarlık firmasından 5'i ile aynı anda çalışan dünyanın sayılı gayrimenkul firmasından biri olan Nef, projelerinde iç mekan ve dış cephenin yanı sıra elektrik anahtarlarından kapı kollarına kadar en ince ayrıntılarda bile tasarımı ön planda tutarak dünyaca ünlü tasarımcılarla çalışıyor. Bugüne kadar İstanbul'da 24 proje hayata geçiren şirket, 2015 yılında aldığı 19 ulusal ve uluslararası ödülle de dikkat çekiyor.
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