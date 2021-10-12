NEF sahibi kimdir? NEF nedir? NEF Türk mü yabancı mı?

NEF NEDİR?

Timur Holding markası olan Nef, 2010 yılından beri ofis ve konut alanında önemli projelere imza atıyor. Nef markasıyla gelecek 5 yıl içinde New York, Chicago, Londra ve Berlin gibi ABD ve Avrupa'nın önemli 10 metropolünde yer almayı hedefleyen şirket, 2015 yılında 2650 adedin üzerinde satış ve 1,3 milyar TL ciro gerçekleştirerek Türkiye'nin en hızlı ve en çok satış yapan gayrimenkul geliştiricisi konumuna yükseldi.

Dünyanın en iyi 10 mimarlık firmasından 5'i ile aynı anda çalışan dünyanın sayılı gayrimenkul firmasından biri olan Nef, projelerinde iç mekan ve dış cephenin yanı sıra elektrik anahtarlarından kapı kollarına kadar en ince ayrıntılarda bile tasarımı ön planda tutarak dünyaca ünlü tasarımcılarla çalışıyor. Bugüne kadar İstanbul'da 24 proje hayata geçiren şirket, 2015 yılında aldığı 19 ulusal ve uluslararası ödülle de dikkat çekiyor.