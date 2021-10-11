Norveç Karadağ maçı hangi kanalda? Norveç Karadağ canlı yayın var mı? 2022 Dünya Kupası elemelerinde G Grubu maçında Norveç ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi A Millilerimiz Norveç karşısında 2 puan geride bulunuyor. Peki; Norveç Karadağ maçı hangi kanalda?