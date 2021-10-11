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Norveç Karadağ maçı hangi kanalda? Norveç Karadağ canlı yayın var mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021
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Norveç Karadağ maçı hangi kanalda? Norveç Karadağ canlı yayın var mı?

2022 Dünya Kupası elemelerinde G Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın ana rakiplerinden Norveç’in Karadağ karşısında sergileyeceği mücadele merakla bekleniyor. Millilerimiz aynı saatlerde Letonya deplasmanında sahaya çıkacak. Peki; Norveç Karadağ maçı hangi kanalda? Norveç Karadağ canlı yayın var mı?

Norveç Karadağ maçı hangi kanalda? Norveç Karadağ canlı yayın var mı? 2022 Dünya Kupası elemelerinde G Grubu maçında Norveç ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi A Millilerimiz Norveç karşısında 2 puan geride bulunuyor. Peki; Norveç Karadağ maçı hangi kanalda?

NORVEÇ KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

11 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak olan Dünya Kupası grup elemeleri müsabakası saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

G grubundaki karşılaşmada hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

MAÇ ÖNCESİ PUANLAR

2022 Dünya Kupası grup elemeleri mücadelesi kapsamında Norveç ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Norveç aranın ardından ilk maçını millilerimiz ile yapmış ve 1-1 berabere kalmıştı. Karadağ ise son maçında Cebelitarık'ı 3-0 yenmişti.

Müsabaka öncesinde Norveç 14 puanla ikinci sırada yer alırken Karadağ ise 11 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekipte Thorsby'nin cezası bulunuyor.

İki takım arasında şimdiye kadar oynana 2 maçta Norveç 1-0 ve 2-1'lik skorlarla galip gelmişti.

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