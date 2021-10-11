Letonya - Türkiye maçı CANLI nasıl izlenir? 2021 Letonya Türkiye milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
Letonya - Türkiye maçı canlı nasıl izlenir? Ay-Yıldızlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk olacak. Türkiye ile Letonya, bu karşılaşma ile birbirlerine 8. kez rakip olacak. Bizim Çocuklar, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Peki, Letonya - Türkiye maçı CANLI nasıl izlenir? 2021 Letonya Türkiye milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya ile mücadele edecek. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edebilmek için gruplardan çıkmayı hedefleyen Ay-Yıldızlılar, Letonya karşısından galibiyet almak istiyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı CANLI nasıl izlenir? 2021 Letonya Türkiye milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...
LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Letonya Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. Riga'daki Daugava Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
KARŞILAŞMAYI İSVEÇLİ HAKEM EKBERG YÖNETECEK
Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.
LETONYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Letonya: Roberts Ozols; Roberts Savalnieks, Antonijs Cernomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis; Arturs Zjuzins, Eduards Emsis; Andrejs Ciganiks, Martin Kigurs, Alvis Jaunzems; Roberts Uldrikis
Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Ozan Tufan, Berat Özdemir; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz
TÜRKİYE İLE LETONYA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında bugün karşılaşacağı Letonya ile tarihte 8. kez rakip olacak.
Milliler, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi.
Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi.
TÜRKİYE İLK VE TEK GALİBİYETİNİ 1924'TE ALDI
İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.
2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.
Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.
2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.
Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de Letonya'yı İstanbul'da konuk ettiği maçta iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
TÜRKİYE 600. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçıyla tarihinde 600. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 255'i deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 797 gol attı, kalesinde 860 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 599 karşılaşmanın 516'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 599 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
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