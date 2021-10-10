Tyson Fury Deontay Wilder 3. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tyson Fury Deontay Wilder maçı canlı yayın nasıl, nereden izlenir?

İlk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşan iki boksorun mücadelesi berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı 7. rauntta teknik nakavtla kazanan Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

İngiliz boksör, kariyeri boyunca çıktığı 31 maçta 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın ise 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.