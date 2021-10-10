Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi: Yıldız oyuncu sözleşmeye serbest kalma maddesi ekletmek istiyor
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performans ile çok sayıda takımın dikkatini çekerken sarı kırmızılılar genç isme yeni bir sözleşme önerdi. Sözleşmede yer alan serbest kalma maddesi büyük bir krizi neden olurken anlaşmanın bozulduğu iddia edildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına iyileştirme yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmıştı ancak Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istemesi krize sebep oldu.
Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pedagojik formasyon 2021-2022 başvuruları başladı mı? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı? Ücreti ise...
- Sorumlusunun yüzü kara olacak! Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Olayın peşinden gidiyor...
- Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk'tan sonra...
- Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler baştan sona değişiyor! Derin artık onu tanıyor...
- Squid Game 2. Sezon gelecek mi, ne zaman çıkacak? Squid Game 2. Sezon ne zaman gelecek?
- Maaşlarda artış yaşanacak! Onaylandığı an cepler bayram edecek! Öğretmen, polis, hemşire...
- Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye Hadise neden yok, geri dönecek mi?
- BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?
- Asgari ücret desteği sağlanıyor! Birçok kişi bunun farkında dahi değil! Sınır olarak 294 TL...
- 29 Ekim tatili kaç gün olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? POMEM mülakat sonuçları bu ay açıklanacak mı 2021?
- Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur'lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...