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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi: Yıldız oyuncu sözleşmeye serbest kalma maddesi ekletmek istiyor

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Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu krizi: Yıldız oyuncu sözleşmeye serbest kalma maddesi ekletmek istiyor

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performans ile çok sayıda takımın dikkatini çekerken sarı kırmızılılar genç isme yeni bir sözleşme önerdi. Sözleşmede yer alan serbest kalma maddesi büyük bir krizi neden olurken anlaşmanın bozulduğu iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına iyileştirme yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmıştı ancak Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istemesi krize sebep oldu.

Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.

Taraflar arasındaki görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeye serbest kalma maddesi olarak 15 milyon Euro yazdırmak istemesi üzerine anlaşmanın yapılmadığı öğrenildi.

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