Fury Wilder maçı izleme yolları nelerdir? Tyson Fury Deontay Wilder maçı tekrarı var mı?

İlk raundları oldukla çekişmeli geçen mücadelede Wilder, Fury'yi yere düşürmesine rağmen İngiliz boksör kalkıp dövüşmeye devam etti. 11. raundda ise Fury, Wilder'ın fişini çekti ve mücadeleyi nakavtla kazandı.

Tyson Fury'ye 11. raundda nakavt olan Deontay Wilder, dövüş sonrası önlem amaçlı hastaneye götürüldü. Fury'ye mağlup olması hakkında konuşan Wilder; "Elimden geleni yaptım ama yeterli olmadı. Fury güçlü bir adam. Birkaç iyi yumruk çıkardı. Üzerime doğru zamanda ve doğru şekilde geldi ve dövüşü kazandı. Üçlemeye baktığımızda tarihteki en iyiler arasında yer alacağız" dedi.