Fury Wilder maçı izleme yolları nelerdir? Tyson Fury Deontay Wilder maçı tekrarı var mı?
Tyson Fury Deontay Wilder maçı izleme yolları boks severler tarafından sorgulanıyor. WBC ağır sıklet maçında şampiyon Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder karşı karşıya geldi. TSİ ile gece yarısında düzenlenen müsabakanın tekrarını izlemek isteyenler Fury Wilder maçı izleme yolları sorgulaması yapıyor. İşte; Las Vegas’ta düzenlenen muhteşem mücadelenin detayları!
Fury Wilder maçı izleme yolları nelerdir? Tyson Fury Deontay Wilder maçı tekrar arama motorlarında sorgulanıyor. Wilder ve Fury Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçlarına çıktı. TSİ ile dün gece saat 04:00'te başlayan mücadeleyi kaçıranlar Fury Wilder maçı izleme yollarını sorguluyor.
FURY WILDER MAÇI İZLEME YOLLARI NELERDİR?
Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlandı. Maçın tekrarı kanalın yayın akışında gözükmüyor. S Sport Youtube hesaplarından maçla ilgili videolara ulaşabilir ve heyecanı tekrar yaşayabilirsiniz.
MAÇ SONUCU NE OLDU?
Dünya Boks Konseyi(WBC) ağır sıklet unvan maçında ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury Las Vegas'ta karşı karşıya geldi. 33 yaşındaki Tyson Fury, 35 yaşındaki rakibini 11. rauntta nakavt ederek WBC Dünya Ağır Sılet Şampiyonu unvanını korudu.
Tyson Fury ile Deontay Wilder daha önce iki kez WBC Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanı için karşı karşıya gelmişti. Aralık 2018'deki ilk mücadele beraberlikle sonuçlanmış, Şubat 2020'deki ikinci maçı ise Tyson Fury, Wilder'ı 7. rauntta nakavt ederek kemerin sahibi olmuştu.
İlk raundları oldukla çekişmeli geçen mücadelede Wilder, Fury'yi yere düşürmesine rağmen İngiliz boksör kalkıp dövüşmeye devam etti. 11. raundda ise Fury, Wilder'ın fişini çekti ve mücadeleyi nakavtla kazandı.
Tyson Fury'ye 11. raundda nakavt olan Deontay Wilder, dövüş sonrası önlem amaçlı hastaneye götürüldü. Fury'ye mağlup olması hakkında konuşan Wilder; "Elimden geleni yaptım ama yeterli olmadı. Fury güçlü bir adam. Birkaç iyi yumruk çıkardı. Üzerime doğru zamanda ve doğru şekilde geldi ve dövüşü kazandı. Üçlemeye baktığımızda tarihteki en iyiler arasında yer alacağız" dedi.
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