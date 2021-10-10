İttifak Holding Konyaspor’dan Aykut Kocaman açıklaması

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Aykut Kocaman'ın takımın başına geçeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Konyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"ASILSIZ HABERE İLİŞKİN YALANLAMA

'Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi! Eski takımı talip oldu' haberi, tamamen hayal ürünüdür.

Bilindiği gibi İttifak Holding Konyaspor'umuz, Teknik Direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz.

Galatasaray maçı öncesi art niyetle hazırlanan bu ve benzeri haberlere taraftarımızın ve spor kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."