UEFA Uluslar Ligi final maçında İspanya ile Fransa karşılaşacak. TSİ ile saat 21:45'te başlayacak mücadele için heyecan dorukta. Dev finalde İspanya ile Fransa şampiyonluk maçında karşılaşacak. Peki; İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir? San Siro Stadı'ndaki maçta İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. 21.45'te başlayacak mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.