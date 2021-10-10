İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir?
UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir? Yıldız isimlerin sahaya çıkacağı İspanya Fransa mücadelesi merakla bekleniyor. Bu akşam saat 21:45’te başlayacak dev karşılaşma için geri sayım sürüyor. Peki; İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir? İşte detaylar!
UEFA Uluslar Ligi final maçında İspanya ile Fransa karşılaşacak. TSİ ile saat 21:45'te başlayacak mücadele için heyecan dorukta. Dev finalde İspanya ile Fransa şampiyonluk maçında karşılaşacak. Peki; İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir? San Siro Stadı'ndaki maçta İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. 21.45'te başlayacak mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
İSPANYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Turnuvada A ligi 4'üncü grupta Almanya, Ukrayna ve İsviçre ile mücadele eden İspanya, 6 maçta 11 puan topladı ve zirvenin sahibi oldu.
Bu süreçte 3 galibiyet 2 beraberlik alan Matadorlar, sadece Ukrayna deplasmanında kaybetti.
Luis Enrique ve öğrencilerinin yarı finaldeki rakibi ise son Avrupa Şampiyonu İtalya'ydı. İspanyollar karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale yükselirken, rakibinin de 37 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Dev final öncesi Matadorlar'ın en etkili ismi Manchester City forması giyen Ferran Torres. Turnuvadaki 7 maçta 6 kez fileleri sarsan 21 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nin en golcü ismi oldu.
Fransa ise A ligi 3'üncü gruptan turnuvaya katıldı. Portekiz, Hırvatistan ve İsveç'e rakip olan Horozlar, 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı.
Yarı Finalde Belçika ile karşılaşan Dechamps ve öğrencileri, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Fransa, ikinci devrede bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı ve namağlup finale yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler olacak?
- İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir?
- Ahmet Gür kimdir? İş insanı Ahmet Gür ölüm sebebi nedir?
- Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!
- KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs başvuru dönemi başladı mı?
- Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!
- E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? İnternetten kimler isim değişikliği yapabilir?
- Formula 1 şifresiz mi şifreli mi? 2021 Türkiye GP Formula 1 F1 hangi kanalda?
- Formula 1 puan durumu güncel! 2021 Formula 1 Türkiye kim kazandı?
- S Sport şifresiz izleme yolları! 2021 S Sport frekans! S Sport şifresiz mi yayınlanıyor?
- Formula 1 canlı izleme yolları 2021! Türkiye GP Formula 1 F1 şifresiz canlı izleme ekranı!
- Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!