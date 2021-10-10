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İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.10.2021
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İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir?

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir? Yıldız isimlerin sahaya çıkacağı İspanya Fransa mücadelesi merakla bekleniyor. Bu akşam saat 21:45’te başlayacak dev karşılaşma için geri sayım sürüyor. Peki; İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir? İşte detaylar!

UEFA Uluslar Ligi final maçında İspanya ile Fransa karşılaşacak. TSİ ile saat 21:45'te başlayacak mücadele için heyecan dorukta. Dev finalde İspanya ile Fransa şampiyonluk maçında karşılaşacak. Peki; İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir? San Siro Stadı'ndaki maçta İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. 21.45'te başlayacak mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

İSPANYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Turnuvada A ligi 4'üncü grupta Almanya, Ukrayna ve İsviçre ile mücadele eden İspanya, 6 maçta 11 puan topladı ve zirvenin sahibi oldu.

Bu süreçte 3 galibiyet 2 beraberlik alan Matadorlar, sadece Ukrayna deplasmanında kaybetti.

Luis Enrique ve öğrencilerinin yarı finaldeki rakibi ise son Avrupa Şampiyonu İtalya'ydı. İspanyollar karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale yükselirken, rakibinin de 37 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Dev final öncesi Matadorlar'ın en etkili ismi Manchester City forması giyen Ferran Torres. Turnuvadaki 7 maçta 6 kez fileleri sarsan 21 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nin en golcü ismi oldu.

Fransa ise A ligi 3'üncü gruptan turnuvaya katıldı. Portekiz, Hırvatistan ve İsveç'e rakip olan Horozlar, 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Yarı Finalde Belçika ile karşılaşan Dechamps ve öğrencileri, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Fransa, ikinci devrede bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı ve namağlup finale yükseldi.

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