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Canlı I İspanya - Fransa canlı anlatım izle! UEFA Uluslar Ligi final maçı

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Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Canlı I İspanya - Fransa canlı anlatım izle! UEFA Uluslar Ligi final maçı

UEFA Uluslar Ligi'nde finalinde Belçika'yı eleyerek finale yükselen Fransa, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. İşte final maçının muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci kez final heyecanı yaşanacak. Yarı finalde Belçika'yı tarihi bir geri dönüşle mağlup eden Fransa, finalde İtalya'yı eleyen İspanya ile karşılaşacak.

İSPANYA-FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya: Unai Simon; Sergio Reguilon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Cesar Azpilicueta; Sergio Busquets, Koke, Gavi; Mikel Oyarzabal, Pablo Sarabia, Ferran Torres.

Fransa: Hugo Lloris; Lucas Hernandez, Jules Kounde, Raphael Varane; Theo Hernandez, Benjamin Pavard, Aurelien Tchouameni, Paul Pogba; Antoine Griezmann, Karim Benzeman, Kylian Mbappe.

İKİ TAKIMDA DA SAKATLAR VAR

Mücadele İtalya'da San Siro Stadı'nda (Giuseppe Meazza) oynanacak. Maçta, Fransa'da kadroda olmayan N'Golo Kante ve sakatlığı bulunan Lucas Digne gibi iki önemli isim forma giyemeyecek. İspanya'da ise Pedri, Marcos Llorente ve Brais Mendez'in sakatlıkları bulunuyor.

21.45'TE BAŞLAYACAK

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Fransa arasındaki final maçı bugün San Siro Stadı'nda (Giuseppe Meazza) oynanacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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