Canlı I İspanya - Fransa canlı anlatım izle! UEFA Uluslar Ligi final maçı

İKİ TAKIMDA DA SAKATLAR VAR

Mücadele İtalya'da San Siro Stadı'nda (Giuseppe Meazza) oynanacak. Maçta, Fransa'da kadroda olmayan N'Golo Kante ve sakatlığı bulunan Lucas Digne gibi iki önemli isim forma giyemeyecek. İspanya'da ise Pedri, Marcos Llorente ve Brais Mendez'in sakatlıkları bulunuyor.