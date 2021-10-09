PSG'li Lionel Messi'den itiraf! "Başka çarem kalmamıştı..."
İspanyol futbol devi Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain ile (PSG) anlaşma yoluna giden Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, transfer sürecinde yaşananların perde arkasını ilk kez anlattı.
Yaz aylarından Barcelona'dan ayrılan ve Ligue 1 ekiplerinden PSG'ye imza atan Lionel Messi, Fransa basınına konuştu.
Lionel Messi şu açıklamalarda bulundu;
Copa America'dan Barcelona'ya yeni sezona hazırlanmak için geri döndüm. Amacım yeni sözleşme imzalayıp hemen idmanlara başlamaktı. Her şeyin çözülmüş olduğunu düşünüyordum, sadece imzam eksik sanıyordum. Ancak Barcelona'ya döndüğümde, artık takımda kalamayacağımı ve başka bir kulüp bulmam gerektiğini gördüm.
"KABUL ETMEK ZORUNDAYDIM..."
Evimden ve ailenden ayrılmak zorunda kaldığını kendine söylemek tüm rutinini bozuyor. Barcelona, benim takımda devam etmeyeceğimi belirten bir açıklama paylaştı ve o noktadan itibaren kendime nereye gideceğimi sormaya başladım. Çocuklar farklı okullara gidecek, farklı bir yerde yaşayacak. Kariyerimde büyük bir yenilikti bu. Aklımdan çok farklı şeyler geçti ancak ayrılmaktan başka çarem yoktu. Bunu kabul etmek zorundaydım.
"ÇOK TEKLİF YAPILDI"
Kariyerime devam etmek için yeni bir kulüp bulmalıydım. Şanslıyım ki birçok kulüp benimle temasa geçti ve onlardan biri de PSG'ydi. En baştan beri bana çok güzel yaklaştılar.
Beni gerçekten istediklerini, bana değer verdiklerini gösterdiler. Onlara teşekkür ederim, şu anda PSG'de olduğum için gerçekten mutluyum.
"KISA SÜREDE HALLEDİLDİ"
Başka teklifler olsa da çabucak karar verdiğimi söylemem lazım. Görüşmeler başladı ve her şeyin çabukça hallolması kolay değildi ama kısa sürede halledildi. Projeye ikna oldum, kulübün hedeflerinden etkilendim, oyunculardan, kadrodan etkilendim.
"SÜRPRİZ OLDU"
Arjantin Milli Takımı'nda da açıkçası transfer için benimle konuştular. Bana sürekli PSG'ye transfer olmamı söylüyorlardı ama benim Barcelona'da kalmak istediğimi de biliyorlardı. Paris'e geleceğimi söylediğimde onlar için de sürpriz oldu. Hepsi mutluydu, heyecanlıydık.
"POCHETTINO ETKİLİYDİ"
Pochettino da çok açık kararımda etkiliydi. Aynı ülkeden bir teknik adamla çalışmak kesinlikle yardımcı oluyor. Aynı dili konuşuyorsun, önceden birbirinizi tanıyorsunuz. İşlerin daha hızlı ilerlemesini sağladı.
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