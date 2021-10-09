PSG'li Lionel Messi'den itiraf! "Başka çarem kalmamıştı..."

"KABUL ETMEK ZORUNDAYDIM..."

Evimden ve ailenden ayrılmak zorunda kaldığını kendine söylemek tüm rutinini bozuyor. Barcelona, benim takımda devam etmeyeceğimi belirten bir açıklama paylaştı ve o noktadan itibaren kendime nereye gideceğimi sormaya başladım. Çocuklar farklı okullara gidecek, farklı bir yerde yaşayacak. Kariyerimde büyük bir yenilikti bu. Aklımdan çok farklı şeyler geçti ancak ayrılmaktan başka çarem yoktu. Bunu kabul etmek zorundaydım.