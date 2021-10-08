Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışta

Açıklamada, "Tüm taraftar gruplarımızın Fenerbahçe maçında, doğu tribünde yer alarak birlik olmak istemeleri yönetim kurulumuzca uygun bulunmuştur. Bu talep doğrultusunda yüzde 50 kapasite sınırlaması kapsamında doğu tarafındaki tribünlerimizde taraftar gruplarımız yer alacaktır. Kale arkası tribünlerimiz ve misafir seyirci tribününde yer alan koltuklarımız ise tüm taraftarımıza satışa sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.