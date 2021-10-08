Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışta
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye'nin heyecanla beklediği Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu. İşte dev maçın bilet fiyatları.
Trabzonspor'un Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maç biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.
Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği kaydedilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satılacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Tüm taraftar gruplarımızın Fenerbahçe maçında, doğu tribünde yer alarak birlik olmak istemeleri yönetim kurulumuzca uygun bulunmuştur. Bu talep doğrultusunda yüzde 50 kapasite sınırlaması kapsamında doğu tarafındaki tribünlerimizde taraftar gruplarımız yer alacaktır. Kale arkası tribünlerimiz ve misafir seyirci tribününde yer alan koltuklarımız ise tüm taraftarımıza satışa sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
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