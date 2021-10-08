Formula 1 bilet kaldı mı? 9-10 Ekim Formula 1 biletleri satılıyor mu?
Formula 1 bilet kaldı mı? Formula 1 biletleri satılıyor mu? 9-10 Ekim tarihlerinde Formula 1’de sıralama turları ve yarış heyecanı yaşanacak. Formula 1 İstanbul Grand Prix’de yarış heyecanı başladı. Sıralama turları ve ana yarış 9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu etkinliğe son anda bilet almak isteyenler Formula 1 biletleri satılıyor mu? Formula 1 bilet kaldı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte; Formula 1 biletleri hakkında merak edilen bilgiler!
Formula 1 bilet kaldı mı? Formula 1 biletleri satılıyor mu? 9-10 Ekim'de düzenlenecek sıralama turları ve ana yarışı yerinde takip etmek isteyenler Formula 1 bilet kaldı mı sorusunu cevabını sorguluyor. Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.
FORMULA 1 BİLET KALDI MI?
240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.
İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.
Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.
Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.
FORMULA 1 İSTANBUL BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2021 İstanbul Grand Prix yaklaşırken biletler hala alınabiliyor. Bilet Fiyatlarıysa Şöyle: - Platinum (Ana Tribün) 4125 TL - Gold 1 (Ana Tribün 14. Viraj) 3250 TL - Gold 2 (Ana Tribün 1. Viraj Tarafı) 3250 TL - Gold 3 (Ana Tribün ek) 2875 TL
Gold Açık 2500 TL - Silver 1 (1. Viraj) 1875 TL - Silver 2 (3, 4, 5, 6. Viraj) 1125 TL - Silver 3 ( 6, 7. Viraj) 1565 TL - Silver 4 (8. Meşhur Viraj) 1565 TL
Silver 5 ile Silver 6 (9, 10. Viraj) 750 TL - Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. Viraj) 1875 TL - Silver 9 (11. Viraj) 1190 TL - Açık Alan 375 TL.
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- Formula 1 bilet kaldı mı? 9-10 Ekim Formula 1 biletleri satılıyor mu?
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