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Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası'nda Burhan Akbudak'dan gümüş madalya

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Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası’nda Burhan Akbudak’dan gümüş madalya

Son dakika... Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, gümüş madalya aldı.

SON DAKİKA: Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Burhan Akbudak, finalde Azeri rakibi Rafig Huseynov'a 2-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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