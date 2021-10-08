Marius Sumudica yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı...
Teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Türkiye'de daha önce Yukatel Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'u çalıştırmış Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdi.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Açıklamada, Sumudica ile kulüp başkanı Adil Gevrek'in sözleşmeyi imzalayan fotoğrafına yer verildi.
TÜRKİYE'DE 3 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Malatya ekibinde İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı, Türkiye kariyerinde daha önce sırayla Yukatel Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev almıştı.