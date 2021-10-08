Norveç maçı sonrası Stefan Kuntz umutlu konuştu: İddiamız hala devam ediyor

İKRAMDA BULUNACAK TAKIMLARI KAÇIRMAYACAĞIZ

Bu güzel seyirciye bir galibiyet armağan etmek isterdik ama hala iddiamız devam ediyor, böyle de bir gerçek var. 9 puanı almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunları kaçırmayacağız.

GOL POZİSYONU

Gol olan pozisyonda birebirde hata yaptık. O bölgeye geç intikal ettik. Belli pozisyonlarda şans da var ama onlarınki çalışılmış bir stratejiydi.