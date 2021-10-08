Norveç maçı sonrası Stefan Kuntz umutlu konuştu: İddiamız hala devam ediyor
Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımızın antrenörü Stefan Kuntz karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Kuntz "9 puanı almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunları kaçırmayacağız." ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımız'ın başında ilk maçına çıkan Stefan Kuntz 1-1 sona eren Norveç karşılaşmasını değerlendirdi.
OYUNU KONTROL ETTİK
Norveç'e hızlı reaksiyon veremedik. İkinci yarıya başlarken ufak dokunuşlar yaptık, bu dokunuşlarla tekrar oyunu kontrol eden taraf olduk, buna çok sevindim.
OYUNCULAR HER ŞEYİNİ VERDİ
Maçtan önce takımdan her şeylerini vermelerini istedim. Maçtan sonra da bundan tatmin olduğumu söyleyebilirim, oyuncularımın her şeylerini verdiklerini düşünüyorum.
İKRAMDA BULUNACAK TAKIMLARI KAÇIRMAYACAĞIZ
Bu güzel seyirciye bir galibiyet armağan etmek isterdik ama hala iddiamız devam ediyor, böyle de bir gerçek var. 9 puanı almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunları kaçırmayacağız.
GOL POZİSYONU
Gol olan pozisyonda birebirde hata yaptık. O bölgeye geç intikal ettik. Belli pozisyonlarda şans da var ama onlarınki çalışılmış bir stratejiydi.
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