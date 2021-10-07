2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Ziraat Bankkart kupanın sahibi oldu

Final setinde etkili oyunuyla rakibine karşı tekrar üstünlük kuran Ziraat Bankkart maçı 15-12 önde bitirerek salondan 3-2 galip ayrıldı.

Ziraat Bankkart'ta Ter Maat 26, Spor Toto'da ise Sharifi 23 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

Yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanan final maçında her iki takım seyircisi de müsabakaya alındı.