2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart kupanın sahibi oldu
Voleybolda 2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Böylece Ziraat Bankkart, ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Voleybolda Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kazandı.
Geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankart ile Kupa Voley sahibi Spor Toto, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti Spor Toto 26-24 alarak 1-0 öne geçti.
Ziraat Bankkart, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci sette 25-21'lik skorla eşitliği yakaladı: 1-1
Hücumda Ter Maat ve Atanasov ile etkili olan Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-22 önde bitirdi: 2-1
Dördüncü sette daha üstün bir oyun ortaya koyan Spor Toto 25-22'lik skorla final setine moralli girdi: 2-2
Final setinde etkili oyunuyla rakibine karşı tekrar üstünlük kuran Ziraat Bankkart maçı 15-12 önde bitirerek salondan 3-2 galip ayrıldı.
Ziraat Bankkart'ta Ter Maat 26, Spor Toto'da ise Sharifi 23 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.
Yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanan final maçında her iki takım seyircisi de müsabakaya alındı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakır
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat ( Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Ahmet Samet Baltacı)
Spor Toto: Burak Güngör, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Sharifi, Mert Matic, Shoji (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Çağatay Durmaz)
Setler: 24-26, 25-22, 25-21, 22-25, 15-12
Süre: 156 dakika (35, 32, 33, 33, 23)
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