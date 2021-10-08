Canlı I Türkiye-Norveç canlı anlatım izle! Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? Şifresiz mi?

MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

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