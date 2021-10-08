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Canlı I Türkiye-Norveç canlı anlatım izle! Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? Şifresiz mi?

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Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Canlı I Türkiye-Norveç canlı anlatım izle! Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? Şifresiz mi?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken, Türkiye evinde Norveç'i ağırlıyor. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz önderliğinde sahaya çıkacak Türkiye'nin tek hedefi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak olacak. Norveç'te Haaland ve Sörloth gibi çok sayıda kritik isim sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Futbolseverler ise kritik maçın yayın saatini ve kanalını merak ederek araştırıyor. Peki, Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? Şifresiz mi?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın oynadığı son maçta deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra 11 puanda kalan ve liderlikten üçüncülüğe gerileyen A Milli Takım'ımız gruptaki 7. maçında sahasında Norveç'i konuk edecek.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, Elyounoussi, Hauge

MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE NORVEÇ BİLET FİYATLARI

1. Kategori için 100 TL
2. Kategori için 35 TL
3. Kategori için 15 TL

İŞTE MİLLİLERİN FİKSTÜRÜ

8 Ekim Türkiye / Norveç
11 Ekim Letonya / Türkiye
13 Kasım Türkiye / Cebelitarık
16 Kasım Karadağ / Türkiye

NORVEÇ'TE ÇOK SAYIDA İSİM SAKAT

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç Milli Takımı'nda Erling Braut Haaland, Joshua King, Andre Hansen, Alexander Sörloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjo, Jonas Svensson ve Per Kristian Bratveit sakatlıkları nedeniyle, milli takımımıza karşı forma giyemeyecek.

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