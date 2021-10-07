Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi gün?
Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Boksseverler karşılaşma hakkında detayları merak ediyor. İşte, Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi gün?
Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi gün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD'nin Las Vegas kentinde 24 Temmuz'da yapılması planlanmasına rağmen Tyson Fury'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle ertelenen üçüncü maçın tarihi belli oldu. İşte, Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda?
WILDER FURY MAÇI NE ZAMAN?
Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçlarına 9 Ekim'de çıkacak.
İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.
Fury, bugüne kadar çıktığı maçlarda 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın, 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.
Bu maçı kazanması halinde Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.
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