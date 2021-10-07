Formula 1 İstanbul ne zaman | Dev yarışın nabzı İstanbul’da atacak

Bu sezon 11 kez podyuma çıkma başarısını gösteren Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen ise hem kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etme hem de Hamilton'ın serisine son veren pilot olma fırsatını iyi değerlendirmek istiyor.

Sezonun sonu yaklaştıkça iki pilot arasındaki rekabet sporseverleri ekran başına kilitlemeye yetiyor. 12 Eylül'deki İtalya Grand Prix'sinde birbiriyle çarpışan iki pilot da yarış dışında kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki "halo" sistemi sayesinde ölümden döndü.