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Trabzonspor'dan Tolgay Arslan bombası! Devre arası transfer sezonu için flaş iddia

SPOR
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Trabzonspor’dan Tolgay Arslan bombası! Devre arası transfer sezonu için flaş iddia

Geçtiğimiz transfer dönemine hızlı giren Trabzonspor, ligde 8 haftalar sonunda namağlup olmayan 2 ekipten biri olarak dikkat çekiyor. Bordo-mavililer devre arasında yapacağı takviyelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isterken, gündeme Tolgay Arslan'ın girdiği iddia edildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor'da ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan bordo-mavililerde Tolgay Arslan ismi gündeme geldi.

TRABZONSPOR'U İSTİYOR

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu isteğini menajerine de iletti.

TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Sezon sonunda Çizme ekibiyle bitecek sözleşmesinin yenilenmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığının altı çizildi.

Bu sezon İtalya Serie A'da Udinese ile 7 maça çıkan Tolgay Arslan 1 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcu ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de formaları da giymişti.

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