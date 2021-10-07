Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi? Formula 1 2021 heyecanı başlıyor. 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Formula 1 için geri sayım sürüyor. Etkinliğe son anda bilet almak isteyen vatandaşlar Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar sorusuna cevap arıyor. Peki; 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi? İşte dev organizasyona katılmak isteyenlerle ilgili son bilgiler!
Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi? 2021 Formula 1 İstanbul bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan Formula 1'in Türkiye ayağı için hazırlıklar tamamlandı. Cuma günü antrenmanlarla başlayacak organizasyon Pazar günü dev yarışla sona erecek. Peki; 2021 Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar?
FORMULA 1 İSTANBUL BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2021 İstanbul Grand Prix yaklaşırken biletler hala alınabiliyor. Bilet Fiyatlarıysa Şöyle: - Platinum (Ana Tribün) 4125 TL - Gold 1 (Ana Tribün 14. Viraj) 3250 TL - Gold 2 (Ana Tribün 1. Viraj Tarafı) 3250 TL - Gold 3 (Ana Tribün ek) 2875 TL
Gold Açık 2500 TL - Silver 1 (1. Viraj) 1875 TL - Silver 2 (3, 4, 5, 6. Viraj) 1125 TL - Silver 3 ( 6, 7. Viraj) 1565 TL - Silver 4 (8. Meşhur Viraj) 1565 TL
Silver 5 ile Silver 6 (9, 10. Viraj) 750 TL - Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. Viraj) 1875 TL - Silver 9 (11. Viraj) 1190 TL - Açık Alan 375 TL
İSTANBUL PARK NEREDE?
Yarış yaklaşırken akıllardaki soru yarışın nerede olduğu ve nasıl gidileceği. İstanbul'un en doğusundaki ilçesi Tuzla'da bulunan Intencity İstanbul Park, bu yılki Grand Prix'e ev sahipliği yapacak. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden İstanbul Park'a ulaşılabilir. E-5 üzerinden Şile yoluna çıkıp 16. Kilometredeki İstanbul Park çıkışını takip ederek de ulaşabilirsiniz.
İstanbul'da yaşayan Formula 1 severler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Park'a yarış günleri tüm gün belli noktalardan seferler düzenlediğini de ekleyelim. İl dışından geleceklere Sabiha Gökçen Havalimanını tavsiye ediyoruz. Havalimanı'ndan 15 dakikada İstanbul Park'a varabilirsiniz.
İSTANBUL GRAND PRİX NE ZAMAN?
Üst üste ikinci yıl yapılacak İstanbul Grand Prix, çok yakında başlıyor. 8 Ekim saat 16'da sıralama turları yapılacak ve yarışa kimin başlayacağı bu yarışta belli olacak. Asıl yarışsa 10 Ekim'de gerçekleşecek.
Yarış 44 turdan oluşacak. Şu an pilot sıralamasında Lewis Hamilton 195 puanla lider bulunuyor. Hamilton'ı 187 puanla Hollandalı Max Verstappen takip ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
- 140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?
- Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu borçlarda maaşınız bloke olabilir! Maaşın 4’te 1’i eksik yatabilir…
- Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? İzmirli iş insanı Özer Kocer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi gün?
- MEB son dakika: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?
- 731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...
- Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...
- Hakim ve savcı atamaları son dakika: HSYK hakim savcı atamaları tam liste! İşte kararname...
- Kuruluş Osman Rogatus kimdir, tarihteki yeri nedir? Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...