Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?

İSTANBUL PARK NEREDE?

Yarış yaklaşırken akıllardaki soru yarışın nerede olduğu ve nasıl gidileceği. İstanbul'un en doğusundaki ilçesi Tuzla'da bulunan Intencity İstanbul Park, bu yılki Grand Prix'e ev sahipliği yapacak. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden İstanbul Park'a ulaşılabilir. E-5 üzerinden Şile yoluna çıkıp 16. Kilometredeki İstanbul Park çıkışını takip ederek de ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da yaşayan Formula 1 severler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Park'a yarış günleri tüm gün belli noktalardan seferler düzenlediğini de ekleyelim. İl dışından geleceklere Sabiha Gökçen Havalimanını tavsiye ediyoruz. Havalimanı'ndan 15 dakikada İstanbul Park'a varabilirsiniz.