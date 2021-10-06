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Türkiye-Norveç maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak

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Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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Türkiye-Norveç maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü Norveç'i konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Brych görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Brych yönetecek.

Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

Maçta aynı ülkeden Marco Fritz, Video Yardımcı Hakem (VAR), Christian Gittelmann ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

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