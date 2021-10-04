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Erling Haaland Türkiye maçında oynayacak mı? Resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 04.10.2021
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Erling Haaland Türkiye maçında oynayacak mı? Resmen açıkladı

Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle milli maçta Türkiye'ye karşı oynayıp oynamayacağı netlik kazandı. 21 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveç Milli Takım kadrosunda yer alamayacağını resmen duyurdu. Böylece Haaland, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

Norveç'in golcüleri Erling Haaland ve Alexander Sörloth, 8 Ekim'de Dünya Kupası Elemeleri maçında Milli Takımımız'a karşı sahada olamayacak. Norveç Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Erling Haaland'ın milli takıma katılıp katılmayacağı büyük merak konusuydu. 21 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveç Milli Takım kadrosunda yer alamayacağını resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından haberi duyuran Haaland, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında Türkiye ile Norveç mücadele edecek. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

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