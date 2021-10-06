Milli maç ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye Norveç maçı hangi gün, nerede oynanacak?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çok önemli iki maça çıkacak. Önümüzdeki iki maçı galibiyetle bitirmeyi hedefleyen Ay-Yıldızlılar, gruptan birinci çıkma şansını artırmak istiyor. Grubun 7. haftasında Norveç ile karşılaşacak Türkiye, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Peki, milli maç ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye Norveç maçı hangi gün, nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Milli maç ne zaman, hangi kanalda? A Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı Norveç maçı için geri sayım başladı. Türkiye-Norveç maçının biletleri tükenirken, karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz ile çıkış arayan Ay-Yıldızlılar'da Norveç maçı çalışmaları sürüyor. Peki, milli maç ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye Norveç maçı hangi gün, nerede oynanacak? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında Türkiye ile Norveç mücadele edecek. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
KUNTZ'TAN UYARILAR
A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu.
Kuntz, savunma çıkışlarında dikkatli olmalarını söylediği oyuncularından yakın oynamalarını ve topu hızlı ters kanata göndermelerini de istedi.
Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.
Ay-yıldızlı takım, hazırlıklarını bugün basına kapalı olarak sürdürecek.
TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇINI FELİX BRYCH YÖNETECEK
A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim 2021 Cuma günü Norveç ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.
FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU
1) Hollanda - 13 PUAN
2) Norveç - 13 PUAN
3) Türkiye - 11 PUAN
4) Karadağ - 8 PUAN
5) Letonya - 5 PUAN
6) Cebelitarık - 0 PUAN
HAALAND VE SORLOTH TÜRKİYE'YE KARŞI YOK
Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosuna katılamayacak.
Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyeceğini açıkladı. Milli takıma katılamayacak olan golcü isim 8 Ekim'de oynanacak olan Türkiye-Norveç mücadelesinde forma giyemeyecek.
Marco Rose konuyla ilgili olarak, "Haaland'ın ağrıları çok şiddetli. Augsburg maçında yok. Onu şimdilik burada tutacağız ve önümüzdeki zamanı onun için nasıl iyi değerlendireceğimize bakacağız. Milli Takım 'a gitmiyor" ifadelerinde bulundu.
Erling Haaland da sakatlığını Twitter'tan duyurdu.
NORVEÇ CEPHESİNİN KONUYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMASI
Norveç cephesinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
"Haaland'ın Türkiye ve Karadağ'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz ve Norveç ile Dortmund'un sağlık ekipleri yakın temas halinde olacak"
SORLOTH DA YOK
Norveç'te Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almamıştı. Böylelikle 8 Ekim'de Milli Takımımıza karşı mücadele edecek olan Norveç, 2 önemli golcüsünden mahrum kalmış olacak.
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