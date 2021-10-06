Milli maç ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye Norveç maçı hangi gün, nerede oynanacak?

NORVEÇ CEPHESİNİN KONUYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMASI

Norveç cephesinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Haaland'ın Türkiye ve Karadağ'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz ve Norveç ile Dortmund'un sağlık ekipleri yakın temas halinde olacak"

SORLOTH DA YOK

Norveç'te Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almamıştı. Böylelikle 8 Ekim'de Milli Takımımıza karşı mücadele edecek olan Norveç, 2 önemli golcüsünden mahrum kalmış olacak.