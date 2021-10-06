Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş MHK açıklaması: Sisteminin değişmesi için...

"ATAMALAR NEYE GÖRE YAPILIYOR?"



"MHK'nin yapısınında diğer liglerle de uyumlu olması lazım. Atamalar neye göre yapılıyor? Gözlemciler neye göre atanıyor?"



"HAKEM KARARLARIYLA İLGİLİ CİDDİ SIKINTILAR VAR"



"Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var."