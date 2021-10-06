İtalya İspanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi İtalya İspanya maçı saat kaçta oynanacak?

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Son dönemde oldukça başarılı bir süreç geçiren İtalya tam 37 maçtır kaybetmiyor. Son haftalarda beraberlikler alsa da İtalyanlar yenilmezlik serisini İspanya maçında da devam ettirmek istiyor.

İtalya kadar iyi istatistiklere sahip olmasa da İspanya da son 30 maçında sadece 2 kez kaybetti.