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İtalya İspanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi İtalya İspanya maçı saat kaçta oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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İtalya İspanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi İtalya İspanya maçı saat kaçta oynanacak?

İtalya İspanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya ile İspanya karşılaşacak. Yarı finalde Avrupa’nın iki dev takımı kıran kırana mücadele edecek. EURO 2020’de şampiyon olan İtalya ile Avrupa’nın son yıllarda fırtına gibi esen ülkesi İspanya’nın mücadelesi nefes kesecek. Merakla beklenen İtalya İspanya maçı hangi kanalda? İtalya İspanya maçı saat kaçta oynanacak? İşte detaylar!

İtalya İspanya maçı hangi kanalda? İtalya İspanya maçı saat kaçta oynanacak? UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İtalya ile İspanya karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen mücadelenin hangi kanalda izleneceği merak ediliyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi kazanan ekip adını finale yazdıracak. Peki; İtalya İspanya maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

İTALYA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında İtalya ile İspanya karşılaşacak. Saat 21:45'te başlayacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

İTALYA - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Raspadori, Insigne

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon, Koke, Busquets, Fornals, Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Son dönemde oldukça başarılı bir süreç geçiren İtalya tam 37 maçtır kaybetmiyor. Son haftalarda beraberlikler alsa da İtalyanlar yenilmezlik serisini İspanya maçında da devam ettirmek istiyor.

İtalya kadar iyi istatistiklere sahip olmasa da İspanya da son 30 maçında sadece 2 kez kaybetti.

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