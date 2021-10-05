Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen’e ceza yolda

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında verilen kararlarla tartışma konusu olan Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen'in dinlendirilmesine karar verildi.

MHK'nın iki hakemin uyumundan memnun olmadığı ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında verilen tartışmalı kararlarla birlikte ikiliye bir süre maç verilmeyeceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında konuk ekibin yediği ilk gol öncesinde faul tartışmaları yapılmış ancak gol kararı verilmişti. Mücadelenin son dakikasında atılan golde de faul itirazlarında bulunulmuş ancak Ali Palabıyık ve VAR'daki Abdülkadir Bitigen golü geçerli kabul etmişti. Bu pozisyonların dışında karşılaşma içerisinde kart ve penaltı tartışmalarının olduğu pozisyonlarda yaşanmıştı.