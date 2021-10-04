Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası milli maç hangi kanalda?
Türkiye-Norveç maçı ne zaman? Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. 11 puanla grupta 3. sırada yer alan Türkiye, 13 puanla bir üst sırasında bulunan Norveç'i konuk edecek. Karşılaşma, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 7. haftasında Norveç ile karşılaşacak. Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi. Peki, Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası milli maç hangi kanalda? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında Türkiye ile Norveç mücadele edecek. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
STEFAN KUNTZ VE HAMİT ALTINTOP'UN İLK HEDEFİ DÜNYA KUPASI YOLUNDAKİ 4 MAÇ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ilk hedefinin oyuncularla yapacağı yüz yüze görüşmelerle son maçlarda alınan kötü sonuçların sebeplerini bulmak olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz, ajans ve gazetelerin spor müdürleriyle Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sohbet toplantısında bir araya geldi.
"Öncelikle bu görevle ilgili olarak Hamit Altıntop beni aradığında şaşırdım ama bir o kadar da gurur duydum." sözleriyle konuşmasına başlayan Kuntz, "Türkiye'yle ilgili olumlu anılarım var. 1995-1996'da Beşiktaş'ta forma giydim. Aile olarak da Türkiye'deki sosyal hayata çok iyi uyum sağlamıştık. Şu anda da kendimi çok rahat hissediyorum. Adaptasyonla ilgili bir endişem yok. Kariyerimde iki önemli unsur vardır, öğretmek ve öğrenmek. Sizden tavsiyeler alabilirim. Tartışmaya açığım. İletişimde güven ve dürüstlük çok önemlidir. Örneğin bazı küçük haberler çıktı, benim ağzımdan çıkmayan ama bana atfedilen sözler gibi. Bu tarz şeyler çok hoşuma gitmedi. Bu tarz haberler yerine işin doğrusunu benden alırsanız çok sevinirim." ifadelerini kullandı.
Alman teknik adam, milli takımdaki prim konusuyla ilgili gelen bir soruya, "Bu sorunun muhatabının yönetim ve Hamit Altıntop olduğunu düşünüyorum ama şunu söyleyebilirim, Almanya'da da prim konusu tartışılmıştır. Bu bir kulüp takımı değil, gurur, onur gibi faktörler de devreye girer." yanıtını verdi.
Kuntz'un yanıtından sonra konuşan Hamit Altıntop ise "Prim sisteminin hocayla hiç alakası olmayacak. Başkan ve yönetim kurulunun kararıyla bir prim sistemi olacak ama her şey çok şeffaf olacak ve pazarlığa açık olmayacak. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Ülkemizin durumuna göre bir şey belirlenir, çok şeffaf olacak. Dünya Şampiyonası'na katılırsak bir karar vereceğiz takımımız giderse Katar'a katılırsak bir ödül olacaktır ama yeni Avrupa Şampiyonası elemelerine başlamadan 10 maç için maç maç prim olacaktır. Bunu da sizinle açık ve net paylaşacağız. Hiçbir tartışmaya gerek kalmayacak." şeklinde görüş belirtti.
"GEÇMİŞTE OLANIN NEDEN OLDUĞUNU YARGILAMAK BENİM İŞİM DEĞİL"
Türk Milli Takımı'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Stefan Kuntz, şöyle konuştu:
"Takımın aldığı iyi sonuçlar var, sonra olumsuza dönen bir tablo var. Öncelikle bunun sebeplerini araştıracağım. Oyuncularla yüz yüze yapacağım görüşmelerde bunun sebeplerini öğrenmek ilk hedefim olacak. Her hocanın kendi tarzı vardır, ben de olaya kendi tarzımla yaklaşacağım. Oyuncularla ilgili çok sayıda bilgi aldım. Hatta bazı maçlarını statta seyrettim. Kulüplerinde en iyi performansı sergileyen oyuncuları, yapboz parçaları gibi düşünürsek, bu oyuncuları milli takımda en iyi resim oluşturmak için kullanacağız. Çalışmam bu şekilde olacak. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Alman televizyonu için yorumculuk yaptım, maçları izledim. Benim milli takımla ilgili yaptığım analizler dışarıdan bir göz. Ama geçmişte olanın neden olduğunu yargılamak benim işim değil. Onları Avrupa Şampiyonası'na götüren performansları her neyse oyuncuları o performanslarına geri götürmek işim. Ama ayrıca o maçlarla ilgili analizler de bana verildi."
Milli takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş'le görüşmediğini ancak analiz ekibinden gerekli verileri aldıklarını aktaran Kuntz, "Bütün verilere rağmen ön yargısız şekilde kendi yolumdan ilerlemek istiyorum. Oyuncuların maçlarını statta izliyorum, onlarla telefonda görüşüyorum. Kendi özgür fikirlerimizle yürümek istiyoruz. Kafamda oyun tarzını oluşturmuş durumdayım. Son haftalarda ne kadar süre aldıklarını bakacağız. Antrenmanı da buna göre uygulayacağız. Hiçbir oyuncunun burada sıkılmaya vakti olmayacak. Çünkü bizden çok sayıda done alacaklar. Dün detaylı programımız üzerinde çalıştık. Takım menajerimiz programı görünce endişeye kapıldı, çünkü program bol miktarda antrenman içeriyordu. Fiziksel performans antrenörümüz, tüm oyuncuların kulüplerindeki fiziksel performans antrenörleriyle temastaydı. Detaylı bir şekilde verileri oluşturdu, idman yoğunluklarını bu programa göre oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Stefan Kuntz, bir gazetecinin "Alman disiplini' ülkemizde meşhur bir söz. Milli takımımızda bunu görecek olmaktan mutluyuz." sözleri üzerine ise "Böyle diyorsanız disiplinin Türk futboluna gelmesinde mutluysak sadece disiplini değil de sabır unsurunu da Türk kültürüne katalım isterim." ifadelerini kullandı.
Kuntz, sözleşmesinde tazminat olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine "Her sözleşmede olduğu gibi bir tazminat maddesi bulunuyor. Sözleşme sonlanırsa Almanya'ya uçak biletimi federasyon almak zorunda. (Gülerek)" şeklinde konuştu.
Alman teknik adam, kadro seçimi hakkında ise "Birçok kişiyle konuştum, fikirlerimi anlattım. Hamit en yakınımda olan kişi ona da aktardım, onun da fikirlerini dinledim. Sonunda da seçim kararımı verdim. Bazı futbolcu arkadaşlarımıza da danıştım, onlardan da düşüncelerini aldım. Birçok görüşü dinledikten sonra karara varmak benim işim. Açıkladığımız kadroda olmayanların milli takım kariyeri bitti diye düşünülmesin, burada olanların da yeri garanti değil." açıklamasında bulundu.
Kuntz, kaleci antrenörünün Hoffenheim'dan geleceğini açıklayarak, "Ekibime dahil olmak isteyen birçok hocadan telefon aldım. Örneğin kaleci antrenörü meselesi, belki kasım ve sonrasında kaleci antrenörlüğü konusu için daha önce Türkiye'de bulunmuş bir isimden faydalanma ihtimalimiz bulunabilir ama ilk 4 maç Hoffenheim kulübünden kaleci antrenörlerini rica ettik, çünkü Almanya'dakilerin en iyilerinden biri. Onu tamamen buraya alamayacağımızı biliyorum ve gerçekten objektif bir insandır. Kaleciler için de iyi olacağını düşünüyorum, çünkü iki sene için hocanız bu durumu olmayacak. Ama Almanya'nın en iyilerinden birinden fikir alacaklar." ifadelerini kullandı.
Stefan Kuntz, üçlü savunmaya bakışının sorulması üzerine de şöyle konuştu:
"Alman Ümit Milli Takımı'ndaki tarzımız 4'lüydü ama rakibe göre 3'lü daha iyi sonuç vereceğini düşündüysek 3'lü kullandık. Önümüzdeki günler şunun için önemli olacak, oyuncularımın hangi taktiksel formasyona daha uygun olduğunu gözlemlemiş olacağım. Kafamda 4'lü olmuş 3'lü olmuş ama önümde Norveç maçı gibi önemli bir maç varsa, ona elinizdeki oyuncuların yatkınlığı neyse ona göre çıkarsınız. İlerleyen uzun süreçte takımı istediğimiz noktaya getirmeye çalışabiliriz. İlk etapta oyuncularımıza, dinamik oyun, mevkilerin önemi ve savunma anlamında neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarımız olacak. Futbolda 4 önemli an vardır, topa sahip olduğunuz, topa sahip olmadığınız, topu kaptığınız ve topu kaybettiğiniz an. Mesela, oyuncularımın topu kaybettiklerinde neler yapmaları gerektiği konusunda kafalarında fikirleri olacak."
Hamit Altıntop da bu konuyla ilgili, "Savunmada oyuncuların üstleneceği görevler ve yapacakları net olacak, hücum anlamında ise farklı hücum stratejileri üzerine çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Kuntz, ilk olarak Dünya Kupası elemelerinde oynanacak 4 maçı iyi bir şekilde geçirmek istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu 4 maçtan sonra çok zamanımız olacak. Hamit ve yönetim kurulu üyeleri, Türk futboluyla ilgili değiştirmek istedikleri şeylerden söz ettiler. Ama tabii ne üzerine tartışırsak tartışalım bunu Almanya-Türkiye odağına koymamalıyız. Oradaki iyi bir şey burada işe yaramayabilir. Almanya'da 55 kulübün altyapı akademisi var. 364 tane gelişim noktası adını verdiğimiz tesis var. Buraya kulüpler 12-15 yaşlarındaki oyuncularını pazartesi günleri gönderiyorlar. Burada yetkin hocalardan ekstra eğitim alıyorlar. Bunun aynısını burada uygulayalım demek istemiyorum. Bunun Türkiye'ye uyumlu halini Hamit'in bulması gerekiyor. Buna benzer bir çözüm üretilebilir. Hemen uygulanacak projeler anlamında şunu söyleyebilirim, Almanya Futbol Federasyonu'nda benim önderliğini yaptığım santrfor projesi vardı. Üst düzey santrfor olabilmek için neler yapmak gerek, gol atılması için nerede durulması, nereye hareketlenilmesi gerek gibi unsurları taşıyan bir projeydi. Bunun Türkiye'ye uyarlamasını hızlıca yapabiliriz. Ama öncelikle bu 4 maçı geçirmemiz gerek."
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