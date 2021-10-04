Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası milli maç hangi kanalda?

"Öncelikle bu görevle ilgili olarak Hamit Altıntop beni aradığında şaşırdım ama bir o kadar da gurur duydum." sözleriyle konuşmasına başlayan Kuntz, "Türkiye'yle ilgili olumlu anılarım var. 1995-1996'da Beşiktaş'ta forma giydim. Aile olarak da Türkiye'deki sosyal hayata çok iyi uyum sağlamıştık. Şu anda da kendimi çok rahat hissediyorum. Adaptasyonla ilgili bir endişem yok. Kariyerimde iki önemli unsur vardır, öğretmek ve öğrenmek. Sizden tavsiyeler alabilirim. Tartışmaya açığım. İletişimde güven ve dürüstlük çok önemlidir. Örneğin bazı küçük haberler çıktı, benim ağzımdan çıkmayan ama bana atfedilen sözler gibi. Bu tarz şeyler çok hoşuma gitmedi. Bu tarz haberler yerine işin doğrusunu benden alırsanız çok sevinirim." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, milli takımdaki prim konusuyla ilgili gelen bir soruya, "Bu sorunun muhatabının yönetim ve Hamit Altıntop olduğunu düşünüyorum ama şunu söyleyebilirim, Almanya'da da prim konusu tartışılmıştır. Bu bir kulüp takımı değil, gurur, onur gibi faktörler de devreye girer." yanıtını verdi.