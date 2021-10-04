Fatma Uruk kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Milli sporcu Fatma Uruk kim?
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından disiplin kuruluna sevk edilen milli sporcu Fatma Uruk kimdir, kaç yaşında? Fatma Uruk hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. 1988 yılında İzmir’de doğan sporcu hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!
Fatma Uruk kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Milli sporcu Fatma Uruk kim? Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) hakkında yaptığı açıklamaların ardından disiplin kuruluna sevk edilen milli sporcu Fatma Uruk'un kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte genç sporcu hakkında detaylar!
FATMA URUK KİMDİR?
Fatma Uruk, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 2006 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Stajını Ağustos 2010 – Ekim 2010 aylarında Ankara'da Vakıf Bank'da yaptı. 2013 yılından itibaren QNB Finansbank'da çalışmaktadır. Milli serbest dalışçı olan Fatma Uruk, aynı zamanda bunlar dışında, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer almaktadır.
Küçük yaşlarda dünya serbest dalış rekortmen Yasemin Dalkılıç'ın belgeselin izledkten sonra bu spora merak sardı. Fatma Uruk, ünversite eğitimi sırasında dalış kulübüne üye oldu ve lisans eğitim yanı sıra dalışa yönelik teorik eğitimler aldı. Kendini hazır hissettiğinde 2008 yılında Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve 3. olarak milli takıma seçildi.
2009 yılında Dinamik Apnea Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si olan Uruk, aynı sene Antalya Kemer'de organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda 10. olarak Milli Sporcu unvanının sahibi oldu.
2014 yılında Küp Apnea branşında 10 metre derinlikte 95 m yol kat ederek Türkiye 2.'si oldu.
2015 yılında koşu antrenmanı yaptığı sırada ciddi bir kaza geçirmiştir. Bu kaza sonucu vertigoya yakalandı. Doktorların uyarmasına rağmen bu spordan vazgeçmemiş ve 2015 yılında Türkiye 2.'si oldu.
Fatma Uruk, 2015 yılında Küp Apnea disiplininde düzenlenen yarışmalarda tek nefeste 96.98 metre yol alarak dünya 4.'sü oldu.
2017 yılında Yunanistan, Amorgos Adası'nda organize edilen Authentic Big Blue'da Türkiye rekoru kırmış ve üçüncülük madalyasına layık görüldü.
2018 yılında Şahika Ercümen, Rüstem Derin, Mahmut Fatih Sevük, Derya Can ve Yaren Türk ile birlikte Dünya Şampiyonası'na katılmış ve 1.31 dakikalık derecesi ile Türkiye 3.'sü olmuştur.
2019 yılında Antalya, Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Paletli Sabit Ağırlık ve Küp Apnea Türkiye Şampiyonası'nda 40 metre ile ikinci oldu.
Uruk, 18 Kasım 2020 günü dünya rekor denemesini gerçekleştirdi ve Rus sporcu Olga Davydova'nın 65 metrelik rekorunu 67 metre ile egale ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.
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