Fatma Uruk kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Milli sporcu Fatma Uruk kim? Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) hakkında yaptığı açıklamaların ardından disiplin kuruluna sevk edilen milli sporcu Fatma Uruk'un kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte genç sporcu hakkında detaylar!

FATMA URUK KİMDİR?

Fatma Uruk, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 2006 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Stajını Ağustos 2010 – Ekim 2010 aylarında Ankara'da Vakıf Bank'da yaptı. 2013 yılından itibaren QNB Finansbank'da çalışmaktadır. Milli serbest dalışçı olan Fatma Uruk, aynı zamanda bunlar dışında, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer almaktadır.