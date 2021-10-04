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Son dakika | Milli Takım'da sakatlık gelişmesi! Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Son dakika | Milli Takım’da sakatlık gelişmesi! Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı

Milli takım kadrosunda değişiklik yapıldı. Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ın forveti Kenan Karaman'ın yerine aday kadroya davet edildi. TFF'den de konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
'2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı.

Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan futbolcumuz Kenan Karaman'ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dâhil edildi.'

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