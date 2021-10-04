Trabzonspor’da gollere 3 oyuncu damga vurdu

ATTIKLARI GOLLER

Yunan futbolcu Bakasetas ilk 8 haftalık bölümde 5 gol ile en golcü oyuncu oldu. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandıran bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, son hafta da Yukatel Kayserispor maçında takımına galibiyeti getiren 2 golü attı.