Trabzonspor'da gollere 3 oyuncu damga vurdu
Süper Lig'de zirve yarışı içinde olan Trabzonspor'un hücum oyuncularının etkili performansı dikkat çekti. Geride kalan 8 haftadaki 16 golün büyük bir çoğunluğunda Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius'un imzası var.
Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor'da, gol yükünü Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius çekti.
Bordo-mavili takımda Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı.
Karadeniz ekibinde, 3 oyuncu 16 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 75'ine katkı sağladı.
ATTIKLARI GOLLER
Yunan futbolcu Bakasetas ilk 8 haftalık bölümde 5 gol ile en golcü oyuncu oldu. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandıran bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, son hafta da Yukatel Kayserispor maçında takımına galibiyeti getiren 2 golü attı.
Nwakaeme ise ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti.
Cornelius ise Galatasaray, Konyaspor ve son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçlarında 1'er gol attı.
HER MAÇTA GOLLERİ VAR
Ligin 8 haftalık bölümünü 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, 3 oyuncu toplamda bütün maçlara damga vurdu.
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