Trabzonspor yeni sponsoru Mekap ile anlaşma yaptı!

Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender ise yaptığı açıklamada, "Çocukluğumuzda hep Trabzonspor'u hayal ederdik, büyüdük yine Trabzonspor'u hayal ediyoruz. Trabzonspor bizim her şeyimiz. Yurt dışına gidiyorsunuz Trabzon'u değil de Trabzonspor'u soruyorlar. Bu derece şehrimizin önüne çıkmış bir spor kulübü. Buna destek olmak bizim için onur ve gurur verici. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu sponsorluk vazifesini devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

İmza töreninin ardından Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, 600 çalışanı ve aileleri için 1061 adet yeni sezon forması da satın aldı.