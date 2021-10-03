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Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?

2022 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, G Grubu’nda 8 Ekim Cuma akşamı Norveç ile karşılaşacak. Zorlu maçın bilet fiyatları ve satışa çıkış tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak maçın biletleri ilk olarak Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Biletlerin genel satışına da yoğun ilgi gösteriliyor. Peki; Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız gruptaki zorlu Norveç mücadelesinde sahaya çıkacak. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Biletlerin genel satışı için tarih bilgisi verildi. Peki; Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar?

TÜRKİYE NORVEÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak Türkiye-Norveç karşılaşmasının genel bilet satışı ise yarın saat 14.00'te başlayacak.

Biletler, www.passo.com.tr, Passo mobil uygulama ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

TÜRKİYE NORVEÇ BİLET FİYATI NE KADAR?

Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

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