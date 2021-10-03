Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?

Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız gruptaki zorlu Norveç mücadelesinde sahaya çıkacak. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Biletlerin genel satışı için tarih bilgisi verildi. Peki; Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar?