Liverpool Manchester City hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı nasıl izlenir?
Liverpool Manchester City hangi kanalda? İngiltere Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki dev takım karşı karşıya geliyor. Yıldızlar topluluğu Liverpool ve Manchester City’nin mücadelesi nefes kesecek. Saat 18:30’ta başlayacak maçta hakem Paul Tierney düdük çalacak. Peki; Liverpool Manchester City hangi kanalda?
Liverpool Manchester City hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı nasıl izlenir? İngiltere Premier Ligi 7. hafta mücadelesinde Liverpool'un rakibi Manchester City olacak. Şampiyonluk için iddialı gösterilen iki ekibin mücadelesi nefes kesecek. Anfield Road'ta oynanacak mücadele saat 18:30'ta başlayacak ve hakem Paul Tierney düdük çalacak.
LİVERPOOL MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA?
Liverpool'un sahasında Manchester City'yi ağırlayacağı maç, bugün saat 18.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER!
Manchester City ile oynadığı son lig maçını kaybeden Liverpool, 1935-1937 arasındaki dört maçlık süreçten bu yana rakibine üst üste iki kez yenilmiyor.
Liverpool'a konuk olduğu son Premier Lig maçını 4-1 kazanan Manchester City, Ocak 1953'ten bu yana bu statta üst üste iki galibiyet alamıyor.
Bu sezon Premier Lig'de namağlup tek takım olan Liverpool (4G 2B), aynı zamanda rakip fileleri en fazla havalandıran ekip konumunda (15).
Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kariyerinde en fazla resmi maç yenilgisi aldığı meslektaşı, Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp (8).
Liverpool forması giyen Mohamed Salah, Manchester City'ye karşı iç sahada çıktığı beş resmi maçta altı gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 2 asist).
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