Liverpool Manchester City hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı nasıl izlenir?

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER!

Manchester City ile oynadığı son lig maçını kaybeden Liverpool, 1935-1937 arasındaki dört maçlık süreçten bu yana rakibine üst üste iki kez yenilmiyor.

Liverpool'a konuk olduğu son Premier Lig maçını 4-1 kazanan Manchester City, Ocak 1953'ten bu yana bu statta üst üste iki galibiyet alamıyor.

Bu sezon Premier Lig'de namağlup tek takım olan Liverpool (4G 2B), aynı zamanda rakip fileleri en fazla havalandıran ekip konumunda (15).

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kariyerinde en fazla resmi maç yenilgisi aldığı meslektaşı, Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp (8).

Liverpool forması giyen Mohamed Salah, Manchester City'ye karşı iç sahada çıktığı beş resmi maçta altı gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 2 asist).