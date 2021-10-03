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Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan liderlik mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı’dan liderlik mesajı

Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u yenerek maç fazlasıyla lider oldu. Deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı takımını sezon sonunda lider olarak görmek istediğini vurguladı.

Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Önemli olan sezon sonunda lider olmak" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor 'deplasman hikayesi' videosunda teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına teşekkür ederek önemli mesajlar verdi.

Avcı, bordo-mavili takımın Trabzon'dan, Kayseri'ye gidiş ve dönüş videosunda yer alan konuşmasında oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Maç fazlasıyla lideriz ama önemli olan bunun sonunda lider olmak. Aile olmaya, iyi oynamaya yardımlaşmaya kulübümüzün herkesten fazla ihtiyacı var. Duygularınız , düşünceleriniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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