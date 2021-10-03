Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı’dan liderlik mesajı

Avcı, bordo-mavili takımın Trabzon'dan, Kayseri'ye gidiş ve dönüş videosunda yer alan konuşmasında oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Maç fazlasıyla lideriz ama önemli olan bunun sonunda lider olmak. Aile olmaya, iyi oynamaya yardımlaşmaya kulübümüzün herkesten fazla ihtiyacı var. Duygularınız , düşünceleriniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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