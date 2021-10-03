Fenerbahçe evinde paşalar gibi! Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

41. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Rossi bekletmeden uzaktan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Muhammed tamamladı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

45+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Rossi ceza sahası içine girip yay üzerindeki Gustavo'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı plase vuruşta fark 2'ye çıktı. 2-0