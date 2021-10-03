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Fenerbahçe evinde paşalar gibi! Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Fenerbahçe evinde paşalar gibi! Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden Mergim Berisha ve Luiz Gustavo'nun golleriyle 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Kanarya, milli araya ligin zirvesinde girdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı lacivertliler, mücadeleyi 16. dakikada Berisha ve 45+5'te Luiz Gustavo'nun golleriyle 2-1 kazandı. Kasımpaşa'nın tek golü 53'te Travnik'ten geldi.

Bu sonucun ardından Kanarya, lider başladığı haftada milli ara öncesinde ligin zirvesindeki konumunu sürdürdü.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanatta topla buluşan Berisha, ön direğe hareketlenen Serdar Dursun'u gördü. Kaleci Ertuğrul'dan önce topa dokunan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
16. dakikada Muhammed'in pasında topla buluşan Rossi, bekletmeden Berisha'yı gördü. Ceza sahası dışında topla buluşan bu futbolcunun dönerek vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Ertuğrul'un üzerinden filelere gitti. 1-0

41. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Rossi bekletmeden uzaktan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Muhammed tamamladı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
45+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Rossi ceza sahası içine girip yay üzerindeki Gustavo'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı plase vuruşta fark 2'ye çıktı. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, rakibinden sıyrılıp yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi.
53. dakikada Umut Bozok'un pasında topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılıp çaprazdan plase bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-1

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Berisha, ceza sahası içinde hareketlenen Valencia'yı gördü. Bu futbolcunun göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.


Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Fenerbahçe: Altay xx, Serdar Aziz xx, Kim Min Jae xx, Szalai xx, Ferdi xxx, Luis Gustavo xxx, Crespo xx (Zajc dk. 46 xx), Muhammed xx (Novak dk. 56 xx), Rossi xxx (Mert Hakan dk. 67 xx), Berisha xxx (Osayi-Samuel dk. 85 ?), Serdar Dursun x (Valencia dk. 56 xx)
Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Vitor Pereira

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Evren Eren x (Sakıb Aytaç dk. 46 xx), Sadiku xx (Brecka dk. 90 ?), Travnik xx, Eysseric x, Yusuf Erdoğan xx (Jorgensen dk. 70 x), Hajradinovic x (Dirar dk. 46 xx), Umut Bozok x
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Ahmet Emin, Mehmet Feyzi, Doğucan Haspolat, Hasan Emre
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Berisha (dk. 16), Gustavo (dk. 45+5) (Fenerbahçe), Travnik (dk. 53) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Crespo, Rossi, Gustavo, Serdar Aziz, Novak (Fenerbahçe), Sadiku, Umut Bozok, Sakıb Aytaç (Kasımpaşa)

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