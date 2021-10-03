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Hatayspor Yeni Malatyaspor'u 2 golle devirdi

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Hatayspor Yeni Malatyaspor’u 2 golle devirdi

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 8. haftası Yeni Malatyaspor-Hatayspor mücadelesiyle devam etti. Yeni Malatyaspor'a konuk olan Hatayspor her iki yarıda da bulduğu birer golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Hatayspor'ın galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin detayları ahaber.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Wallace, Hadadi, Aabid, Nshimirimana, Ndong, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Hatayspor: Munir, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Boudjemaa, A. Traore, Ribeiro, Saba, Saint Louis, El Kaabi

HATAYSPOR DEPLASMANDA GÜLDÜ

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

:: Maçtan dakikalar ::

9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan sert şutunda, top savunmaya çarparak kaleci Munir'de kaldı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh, iki rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Top direğin dibinden auta gitti.

34. dakikada gelen konuk ekibin atağında Mounir'in kaptırdığı topu alan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertaç'ta kaldı.

35. dakikada Lobjanidze'nin ara pasına hareketlenen El Kaabi'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin sert şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

70. dakikada Saint Louis'in sol kanattan ortasında, arka direkte kafayı vuran Kamara, topu filelere gönderdi: 2-0.

81. dakikada serbest vuruş kullanan Mallan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Wallece, arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Munir son anda topu kornere tokatladı.

85. dakikada Kamara'nın vuruşunda, Ertaç gole izin vermedi.

Karşılaşma, 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

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