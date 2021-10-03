Galatasaray’da 1 milyarlık heyecan! Yeni sponsor tanıtılacak

KATARLI BİR ŞİRKETLE ANLAŞILDI

Yönetimin daha önce söz verildiği gibi Katarlı büyük bir şirketle her konuda anlaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı öğrenildi. Yeni anlaşmanın da 10 yılı kapsayacağı gelen bilgiler arasında.