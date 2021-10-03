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Galatasaray'da 1 milyarlık heyecan! Yeni sponsor tanıtılacak

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Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Galatasaray’da 1 milyarlık heyecan! Yeni sponsor tanıtılacak

Galatasaray'da yeni sponsor heyecanı! Başkan Burak Elmas’ın seçim öncesi sözünü verdiği dev sponsorluk için geri sayıma geçildi. Galatasaray kulübü stadın isim hakkı konusunda yapılacan anlaşmayı kısa sürede kamuoyuna duyuracak. 10 yıldır isim hakkını elinde durulduran Türk Telekom’un yazısı stattan kaldırıldı.

Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi sözünü verdiği dev sponsorluk için geri sayıma geçildi. Galatasaray kulübü stadın isim hakkı konusunda yapılacan anlaşmayı kısa sürede kamuoyuna duyuracak.

10 yıldır isim hakkını elinde durulduran Türk Telekom'un yazısı stattan kaldırıldı.

KATARLI BİR ŞİRKETLE ANLAŞILDI
Yönetimin daha önce söz verildiği gibi Katarlı büyük bir şirketle her konuda anlaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı öğrenildi. Yeni anlaşmanın da 10 yılı kapsayacağı gelen bilgiler arasında.

FARKLI SPONSORLUKLAR OLACAK
Kulübün 10 yılda 100 milyon Euro (Yaklaşık 1 milyar lira) gelir elde etmesi bekleniyor.

Anlaşmanın farklı sponsorlukları da kapsayacağı ifade ediliyor.

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