Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı değerlendirmesi! Josef kırmızı kart ile atılmalı mıydı? Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı doğru muydu?
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u 2-1 yenerek zirve yarışında "ben de varım" dedi. A Spor Yorumcusu ve SABAH Yazarı Erman Toroğlu kritik maçın tartışılan pozisyonlarını ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarını değerlendirdi. Josef'e kırmızı kart verilmeli miydi? Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı görmesi doğru muydu?
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Güven Yalçın kaydetti. Maçın 43. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.
A Spor Yorumcusu ve SABAH Yazarı Erman Toroğlu, Karşılaşmanın tartışmalı kararlarını A Spor'da Takım Oyunu programında değerlendirdi.
"Sergen Yalçın'ın kırmızı kartından önce Can Bozdoğan'a yapılan müdahale faul."
Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın pozisyonu sonrası gelen topu sahanın içine doğru vurdu. Erman Toroğlu, "Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı doğru." dedi.
"İkinci yarıdaki Uğur Çiftçi'nin elle oynama poziyonunda Beşiktaş lehine penaltı verilmeliydi."
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