Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Trabzonspor şampiyon olacaksa...

"Berat çok iyiydi. Ahmetcan iyiydi. Abdülkadir Ömür için diyorum, Trabzonspor şampiyon olacaksa onun katkısıyla olacak. "

"Bugün, geldiğim noktadan üstüne koyarak giden bir Trabzonspor var. Taraftarımızın desteği bize devam etsin. İzleyenlerin bu sene iyi ki Trabzonspor var dedikleri bir takım, bugün sahada o reaksiyonu verdi. Kayserispor da bugün istekliydi, onlara da başarılar diliyorum."