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Beşiktaş'a Sivasspor maçında büyük şok! Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

SPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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Beşiktaş’a Sivasspor maçında büyük şok! Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş - Sivasspor mücadelesinin 43. dakikasında Siyah Beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

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