Milli maçlar ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda?
Türkiye - Norveç maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 7'nci hafta maçında İstanbul'da Norveç'i konuk edecek. Milli Takımımızın aday kadrosunun belli olmasının ardından gözler maç takvimine çevrildi. Peki, milli maçlar ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Norveç maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...
Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın aday kadrosu belli olurken, karşılaşmanın hangi tarihte oyananacağı araştırılmaya başlandı. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından aday kadronun belirlenmesinin ardından A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 3 Ekim Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Peki, milli maçlar ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Norveç maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında Türkiye ile Norveç mücadele edecek. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak Türkiye - Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIM'IN MESAİSİ BAŞLIYOR
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu, 3 Ekim Pazar günü toplanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek milliler, hazırlıklarına 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Norveç maçı öncesinde 7 Ekim Perşembe günü saat 16.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 17.00'de gerçekleştirecek.
LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, grubundaki 8. maçında ise 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak. Daugava Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 21.45'te oynanacak.
A Milli Takım kafilesi, Letonya karşılaşması için 9 Ekim Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na ait uçakla Riga'ya gidecek. Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, 10 Ekim Pazar günü Daugava Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Letonya maçı öncesi son çalışma ise TSİ 19.30'da bu statta yapılacak.
NORVEÇ'TE TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ HAALAND'IN DURUMU BELİRSİZ
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın 8 Ekim'de sahasında karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosunda yer alan yıldız golcü Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı oynama durumunun belirsiz olduğu açıklandı.
Norveç Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Golcü futbolcunun, kas ağrıları nedeniyle Türkiye ve Karadağ maçlarına hazır olup olmayacağı belirsiz." bilgisi verildi.
Açıklamada, Norveç'in sağlık ekibinin futbolcunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi.
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ise "Umarım, Erling'den iyi haberler alırız." ifadesini kullandı.
Takımın diğer yıldız golcüsü 25 yaşındaki Alexander Sörloth de sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almamıştı.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 3 YILLIĞINA STEFAN KUNTZ'A EMANET
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz, elde edecekleri başarılarla tüm Türkiye'nin gururu olmak istediklerini söyledi.
Alman teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'un da katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı'nın büyük bir potansiyelinin bulunduğuna dikkati çeken Kuntz, "Hamit, 'A Milli Takım'ın hocası olmak ister misin?' diye sorduğunda, motivasyonum ve sinir sistemimdeki bütün reseptörler kabardı. Bir coşkuya kapıldım. Buna duygular eklendiğinde bizi durduracak bir şey olmayacaktır. Türkiye, her zaman inanılmaz yetenekli futbolcuların yer aldığı ülke oldu. Genç Türk oyuncuların milli takıma ve profesyonel düzeye çıkmaları için gerekeni yapacağım. Tüm ülkenin bizimle gurur duymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Milli takımda teknik direktörün görevi biraz da oyuncuları kulüplerinde oynadıkları gibi gözlemlemek" diyen Stefan Kuntz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İyimser bir insanım. Hep pozitif bakış açısıyla yola çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Birkaç yılda Türk halkıyla başarıları kutlamanın ne kadar güzel olduğunu söyleyeceğim. Başarılı bir milli takım antrenörü olmanın yanı sıra en iyi Türk Alman olmak istiyorum. Sizin göstermiş olduğunuzu bu konukseverlik beni sevindiriyor. Günün birinde gitmek istersem, hakkımda daha iyi bir seviyede görüş olduğunda Türkiye'den ayrılmak istiyorum."
"KESİNLİKLE TÜRKÇE ÖĞRENECEĞİM"
Futbolculuk kariyerinde 1995-1996 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Kuntz, şu görüşleri aktardı:
"Kesinlikle Türkçe öğreneceğim. Sahadayken aklıma Beşiktaş'ta oynarken kullandığım bazı kelimeler gelecektir. Baştan çok büyük fikirlerimi anlatmak istemiyorum. Oyuncularımla önce konuşmayı tercih ederim. Kulüplerle, antrenörlerle ve oyuncularla görüşeceğim. Hamit'in bana yardımcı olacağına eminim. Bazı maçları izledim. Bir işe yeni başlıyorsanız, iyileşme önerilerinizde temkinli yaklaşmakta fayda var. Teknik ekibimde ana dili Türkçe olan birini tercih ederim. Dört isim var. Bunlar üzerine odaklanıyoruz. Bilimsel yöntemleri Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Bunun üzerine konuşacağız. Ülkeyi biraz daha iyi tanımanız gerekiyor. Yurt dışından belli bazı katkılar da alacağız."
"OYUNCULARIN YURT İÇİNDE YA DA DIŞINDA OYNAMASI ÖNEMLİ DEĞİL"
Milli takımda bulunan futbolcuların yurt içinde ya da dışında oynamasının kendisi için önemli olmadığını belirten Stefan Kuntz, "Benim için oyuncuların yurt içinde ya da dışında oynaması önemli değil. Ekip önemli. Türkiye'de oynayan ve Avrupa'da forma giyen oyuncular arasında ayrım yapmıyorum. Birlik oluşturmak istiyoruz. Takım ruhunu engelleyecek bir şey varsa bu da ayrım yapmaktır. Oyuncularla bir bağ kurmak istiyorum." diye konuştu.
Eski takım arkadaşı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili konuşan Kuntz, "Sergen'in şu an en önemli değerlerinden birisinin disiplin olduğunu duydum. Sergen hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncusu. O zaman öncelik listesinde ilk sırada disiplin olduğunu söyleyemem. En kısa sürede kendisiyle görüşmek istiyorum. Rıza Çalımbay beni aradı ve başarı diledi. Bu etkileşimi ve bilgi alışverişini milli takımın içine katabilirsek başarılı olabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
HAMİT ALTINTOP: "HEDEFİMİZ NORVEÇ MAÇI"
A Milli Takım'ın son 5 maçta bekleneni veremediğini hatırlatan Hamit Altıntop ise yaşanan sıkıntıları analiz etmeye başladıklarını ve bir an önce 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile yapacakları maça odaklanmaları gerektiğini kaydetti.
Stefan Kuntz ile büyük hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını vurgulayan Altıntop, "Şenol hocamızla vedalaştıktan sonra 20-25 hocayla görüştüm. Türkiye'nin albenisi çok. Bunu herkes kabul ediyor. Ancak içeriden olmadıkları için Türkiye'mizin eksiklerini görmüyorlar. Bu gerçekleri kabul etmek ve mücadele etme zamanı. Bunda çok kararlıyız. Önemli olan bizim bu eksikleri görmemiz ve futbolcu kardeşlerimize gerçekçi yaklaşmamız. Eğitimde ve bilimde eksikleri görüyoruz. Bunu en kısa zamanda kapatmaya çalışacağız. Hedefimiz Norveç maçı. Bu maçta eskisi gibi birbirimizi en iyi şekilde destekleyelim. Bu çocukları enerjiyle el üstünde tutalım." değerlendirmesinde bulundu.
Atacakları adımlarla Türkiye'de futbol kültürünü ve sevgisinin artırmaları gerektiğine işaret eden Hamit Altıntop, şunları kaydetti:
"Hedefimiz eski heyecanı yaşatabilmek. Doğru futbol deyimleriyle doğru mesajı vermek. Duruşumuzla ve verdiğimiz mesajlarla bunu bağdaştırmak. Kendi problemlerimizi analiz etmeye başladık. Çözümleri nasıl giderebiliriz ve daha iyi futbol nasıl oynayabiliriz diye araştırmaya başladık. Bunu doğru ve modern futbolla hızlandırabiliriz. Milli takımın oynadığı son 5 maçın bir açıklaması yok. Hiçbir zaman bu kadar çaresiz olmadık, donuktuk. Bunda hepimizin payı var. Şimdi bunu değiştirme zamanı. Bilime ve eğitime çok önem vereceğiz. Kuntz'a her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah güzel futbol ve sonuçlarla burada güzel şeyler konuşuruz. Bu güzel oyunu güzel sonuçlarla kutlarız. En kısa zamanda sizlerle tekrar beraber olacağız. Futbolumuzu konuşacağız. İnşallah Türk futbolumuza bu güzel kararın doğru olduğunu ispatlayabiliriz. Saha dışında da bazı değişiklikler olacak. Medya ilişkilerimiz de daha yoğun olacaktır. Ben de daha fazla sorumluluk alıp sizinle bilgileri paylaşacağım."
NİHAT ÖZDEMİR: "İMZALADIĞIMIZ TAZMİNAT MADDESİNDEN MEMNUNUZ"
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ile imzaladıkları sözleşmenin tazminat maddesinden memnun olduklarını belirtti.
Başkan Özdemir, Kuntz ve yolları ayırdıkları Şenol Güneş'in kontratlarındaki tazminat maddeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Kuntz ile sözleşmemiz 3 yıl. Tazminat maddesi söz konusu. Stefan Kuntz, sağ olsun tazminat maddesi konuşurken bize teveccühde bulundu. İmzaladığımız tazminat maddesinden memnunuz. Şenol hocayla ise anlaşarak vedalaştık. Sözleşmede Şenol Güneş ile hak ettiği tazminatın yarısından aşağı bir rakama anlaşmamızı tamamladık. Karşılıklı sözleşmemizi sonlandırdık." ifadelerini kullandı.
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- Milli maçlar ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda?
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