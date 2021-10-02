Milli maçlar ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın büyük bir potansiyelinin bulunduğuna dikkati çeken Kuntz, "Hamit, 'A Milli Takım'ın hocası olmak ister misin?' diye sorduğunda, motivasyonum ve sinir sistemimdeki bütün reseptörler kabardı. Bir coşkuya kapıldım. Buna duygular eklendiğinde bizi durduracak bir şey olmayacaktır. Türkiye, her zaman inanılmaz yetenekli futbolcuların yer aldığı ülke oldu. Genç Türk oyuncuların milli takıma ve profesyonel düzeye çıkmaları için gerekeni yapacağım. Tüm ülkenin bizimle gurur duymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Milli takımda teknik direktörün görevi biraz da oyuncuları kulüplerinde oynadıkları gibi gözlemlemek" diyen Stefan Kuntz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyimser bir insanım. Hep pozitif bakış açısıyla yola çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Birkaç yılda Türk halkıyla başarıları kutlamanın ne kadar güzel olduğunu söyleyeceğim. Başarılı bir milli takım antrenörü olmanın yanı sıra en iyi Türk Alman olmak istiyorum. Sizin göstermiş olduğunuzu bu konukseverlik beni sevindiriyor. Günün birinde gitmek istersem, hakkımda daha iyi bir seviyede görüş olduğunda Türkiye'den ayrılmak istiyorum."