Beşiktaş'ta Cenk Tosun harekatı
Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar, yerli rotasyonundaki sorunlar ve Batshuayi'nin forvet hattında alternatifsiz kalması Siyah Beyazlı yönetimi harekete geçirdi. Kartal'da hedef Milli futbolcu Cenk Tosun.
Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve Batshuayi'nin alternatifsiz olması, yönetimi harekete geçirdi. Siyah Beyazlı ekibin Milli futbolcu Cenk Tosun için düğmeye bastığı iddia edildi.
AHMET NUR ÇEBİ SÖZ VERDİ
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cenk Tosun'a sezon sonu için transfer sözü verdiğini belirtmişti.Ancak yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takıma bir forvet daha takviye edilmesini istemesinin ardından Cenk Tosun'un devre arasında takıma katılması gündeme geldi.
Beşiktaş yönetiminin, form yakalaması halinde Milli golcü için Ocak ayında harekete geçmesi bekleniyor.