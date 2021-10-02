Konyaspor Alanyaspor maç sonucu: 1-1
Son dakika haberi... Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ve Alanyaspor kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Özellikle maçın son anları büyük bir heyecana sahne oldu.
Süper Lig 'in 8 haftasında ligin iki dişli ekibi karşı karşıya geldi. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor sahasında Bülent Korkmaz ile birlikte yükselişe geçen Alanyaspor 'u ağırladı. Futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatan mücadelede kazanan çıkmadı. Konyaspor ve Alanyaspor sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Özellikle maçın son anları büyük bir heyecana sahne olurken sahadan kazanan çıkmadı ve ekipler birer puanla maçı tamamladılar.
Alınan bu sonuçla 2 ekip de puanını 14'e yükseltmiş oldu.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
Maçtan dakikalar
Maçın 3. dakikasında Konyaspor gole çok yaklaştı. Konyaspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Endri Çekiçi'nin kaleye gönderdiği topu kaleci Serkan Kırıntılı dışarıya çeldi.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Alanyaspor, Konya kalesine tehlikeli geldi. Juanfran'ın ortasında Diedhiou topu kafayla indirdi. Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.
25. dakikada Konyaspor tehlikeli bir atak geliştirdi. Bytyqi rakibinden sıyrılıp çizgiye indi. Ceza sahasına çevirdiği topa Guilherme vurdu ancak isabetli olmadı.
Mücadelenin 29. dakikasında Konyaspor direği geçemedi. Skubic'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
Alanyaspor gole yaklaştı. 36. dakikada Diedhiou'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.
44. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Juanfran'ın ceza sahasına gönderdiği topa Diedhiou iyi yükseldi, kaleci Sehic topu köşeden çıkardı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
GOL | 49. dakikada Alanyaspor, Fatih Aksoy'un golüyle maçta 1-0 öne geçti. Emre Akbaba'nın kornerden ceza alanına gönderdiği topu Fatih Aksoy kafayla filelere gönderdi.
57. dakikada Konyaspor gole yaklaşan taraf oldu. Endri Çekiçi'nin ceza sahası yayından çektiği şutta kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.
Maçın 60. dakikasında Alanyaspor 2. gol için yüklendi. Kornerden gelen top kafalardan sekti ve kaleye doğru yöneldi kaleci Sehic son anda golü önledi.
GOL VAR'DAN DÖNDÜ
70. dakikada Alanyaspor, Efecan Karaca ile topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolü sonrası filelerle buluşan meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı. Emre Akbaba serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Sehic'ten dönen topa Fatih Aksoy vurdu. Top bir kez daha Sehic'ten döndü. Son pozisyonda Efecan Karaca topu filelere gönderdi. VAR kontrolünün ardından filelere giden top ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
TOPU KENDİ AĞLARINA GÖNDERDİ
GOL | 86. dakikada Konyaspor beraberliği getiren golü kaydetti. Awaziem topu kendi ağlarına gönderdi. Konyaspor ceza alanı sol tarafından serbest vuruş kazandı. Yerden ceza sahasına gönderilen top Awaziem'in ayağından kendi kalesinin filelerine gitti.
KONYASPOR - ALANYASPOR 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Çekiçi, Serdar, Bytyqi, Ahmed Hassan
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou
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