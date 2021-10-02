Konyaspor Alanyaspor maç sonucu: 1-1

GOL VAR'DAN DÖNDÜ

70. dakikada Alanyaspor, Efecan Karaca ile topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolü sonrası filelerle buluşan meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı. Emre Akbaba serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Sehic'ten dönen topa Fatih Aksoy vurdu. Top bir kez daha Sehic'ten döndü. Son pozisyonda Efecan Karaca topu filelere gönderdi. VAR kontrolünün ardından filelere giden top ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.