Galatasaray’dan son dakika hakem açıklaması! Bundan sonra her hakem için istatistik yayınlanacak

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yayınladığı yazıda, bundan sonra oynadıkları her maçın ardından objektif bir şekilde resmi internet sitesinden hakemlerin istatistiklerinin yayınlanacağı belirtildi.