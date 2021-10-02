02 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'dan son dakika hakem açıklaması! Bundan sonra her hakem için istatistik yayınlanacak

Galatasaray'dan son dakika hakem açıklaması! Bundan sonra her hakem için istatistik yayınlanacak

SPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
ABONE OL
Galatasaray’dan son dakika hakem açıklaması! Bundan sonra her hakem için istatistik yayınlanacak

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'dan flaş bir açıklama yapıldı. Sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yayınladığı yazıda, bundan sonra oynadıkları her maçın ardından objektif bir şekilde resmi internet sitesinden hakemlerin istatistiklerinin yayınlanacağı belirtildi.

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yayınladığı yazıda, bundan sonra oynadıkları her maçın ardından objektif bir şekilde resmi internet sitesinden hakemlerin istatistiklerinin yayınlanacağı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA