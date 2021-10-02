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Kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2021
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Kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan açıklama

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş - Sivasspor maçının 43. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın, hakeme hakaret etmediğini söylerken, yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart görmesinin doğru olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.



Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı.



Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın 43. dakikada kırmızı kart gördü.




Maçın ardından Ajansspor'a konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu." ifadelerini kullandı.

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