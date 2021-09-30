Marsilya GS canlı izleme yolları! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi O.Marsilya Galatasaray canlı yayın!
Marsilya Galatasaray canlı yayın izle! UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS canlı izle! EXXEN platformundan izlenebilen maçı canlı takip etmek siteyen sarı kırmızılı taraftarlar mücadelenin canlı izleme yollarını araştırıyor. E Grubu’nda mücadele eden sarı kırmızılı ekip gruptaki ilk maçı galibiyetle tamamlamıştı. Saat 22:00’de başlayacak ve Stade Velodrome’da oynanacak mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Marsilya GS canlı izleme yollarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte; 30 Eylül Marsilya Galatasaray canlı izleme ekranı!
Marsilya GS canlı izle! UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçı Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın izle! EXXEN Marsilya Galatasaray canlı izleme ekranı futbol severler tarafından araştırılıyor. Sarı kırmızılı ekip gruptaki ilk maçını 3 puanla tamamlamıştı. İkinci maçta Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak Galatasaray'ın maçı saat 22:00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet.
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.
MARSİLYA GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN!
Maçın canlı yayını Exxen platformundan canlı olarak izlenebilecek.
MARSİLYA GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
TEK EKSİK ARDA TURAN
Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz, Fransa'ya götürüldü. İki futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Marsilya'ya karşı forma giyecek.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.
Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.
CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE
Galatasaray karşısında Fransız ekibinin en önemli kozlarından biri milli futbolcu Cengiz Ünder olacak.
Kadrosunda Dimitri Payet, Gerson, Matteo Guendouzi, William Saliba, Boubacar Kamara ve Arkadiusz Milik gibi önemli futbolcuları bulunduran Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder de forma giyiyor.
Yaz transfer döneminde Roma'dan Marsilya'ya transfer olan Cengiz, mavi-beyazlı ekibin en golcü 2. oyuncusu durumunda. Bu sezon oynanan resmi maçlarda 5 gol atan Payet ilk sırada yer alırken Cengiz, 4 kez fileleri havalandırarak takımına önemli katkıda bulundu.
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